これが近未来の巨人打線と、胸を張る球団関係者もいる。【もっと読む】巨人「助っ人野手の獲得下手」汚名返上できた納得の理由…今年はなぜ2人とも“当たり”？昨8日のDeNA戦。阿部慎之助監督は「7番・遊撃」に中山礼都（22）、「6番・一塁」に秋広優人（21）をスタメンに抜擢し、「8番・右翼」の浅野翔吾（19）とともに若手野手を打線に並べた。優勝争いが佳境に入る「勝負の9月」に大胆な用兵で周囲を驚かせたが、約1カ月ぶ