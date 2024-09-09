ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2024年9月6日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！ セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ © 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650275 投入時期：2024年9月6日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2024年9月もセガプライズ