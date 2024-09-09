【松坂、筒香を育てた小倉清一郎 鬼の秘伝書】#207【小倉氏コラム】朝夕2部制の甲子園は「初日の第三試合」が最もキツイ…朝5時起床で開会式、試合後の退場は22時過ぎになる京都国際が関東第一（東東京）との延長戦を制して初優勝した夏の甲子園。決勝戦でのタイブレークは史上初だったそうだが、寂しさを感じた。せめて決勝戦だけは、2022年まで採用していた「十二回までは通常の延長戦を戦い、十三回からタイブレーク」に戻し