アップルとファーウェイの最新スマートフォン公開行事が目前に近づき、下半期に繰り広げられるスマートフォン市場のビッグマッチに対する関心が大きくなっている。サムスン電子は世界で初めて発売した人工知能（ＡＩ）スマホと折りたたみスマホで市場を先取りしただけにフォールドスリム型モデルと準プレミア級のファンエディション（ＦＥ）で追加需要を攻略し対応に出る計画だ。アップルは自社ホームページを通じ、現地時間９日午