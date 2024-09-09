2023年に大麻取締法違反容疑で逮捕・起訴され、執行猶予中の永山絢斗（35）が9月2日に所属事務所「パパドゥ」を退社、独立すると発表した。同年9月に永山に懲役6カ月（執行猶予3年）の有罪判決が下された後も、「パパドゥ」は「弊社所属の俳優として可能な限り支える」と献身的なコメントを公表していただけに、独立は芸能関係者を驚かせた。【城下尊之】不倫や違法薬物より復帰が難しいスキャンダル 人は芸能人のハレンチ騒動を