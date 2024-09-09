セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2024年9月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーヴィランズDolly ClasicaMぬいぐるみ“クルエラ＆ハデス”」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニーヴィランズDolly ClasicaMぬいぐるみ“クルエラ＆ハデス”」  登場時期：2024年9月6日より順次サイズ：全長約14×7×27cm投入店舗：全国のゲームセンター