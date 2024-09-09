香港がいわゆる「望ましくない乗客」（ｕｎｄｅｓｉｒａｂｌｅｐａｓｓｅｎｇｅｒｓ）の香港行き航空機の搭乗を防ぐ政策を施行する。外信記者や人権活動家、香港と中国に批判的な人々の入国をより簡単に封鎖するための措置だという批判が出ている。６日、米国ラジオ・フリー・アジア（ＲＦＡ）と香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）によると、３日香港移民局（入境事務処）は「事前乗客情報システム」が約１００