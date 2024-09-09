【私のおふくろメシ】【写真】元NHKアナ雨宮萌果さん 母親の「サーモン寿司ケーキ」の思い出と局アナ時代のお昼事情守永真彩さん（タレント／33歳）競馬番組でもお馴染みの守永真彩さんのおふくろメシは女優の母親、白石まるみさん考案のブロッコリーとトマトのチーズがけ。7月に結婚を発表したお相手はシェフという。◇◇◇ブロッコリーとトマトのチーズがけは子供の頃から好きで、毎週のように作ってもらって