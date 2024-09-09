【あの人は今こうしている】【写真】「ヤヌスの鏡」杉浦幸さんは55歳の現在も独身…男闘呼組・岡本健一とのウワサの真相は？五大路子さん（女優）◇◇◇1977年にNHK朝の連続テレビ小説「いちばん星」の主役でテレビドラマデビューし、国民的女優として人気を博した五大路子さん。テレビドラマ「水戸黄門」やクイズ番組などで活躍した後、舞台に軸足を移し、99年には劇団「横浜夢座」を旗揚げ。今年で25周年を迎え