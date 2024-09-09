【私の人生を変えた一曲】歌手クミコ×伝説的P酒井政利氏が熱く語る「純愛への憧憬」クミコさん（シャンソン歌手）◇◇◇先のパリ五輪ではセリーヌ・ディオンのシャンソンで幕が開き、日本に目を移せば、シャンソンを広めた越路吹雪の生誕100周年のシャンソンの当たり年。現在、日本におけるシャンソン歌手の第一人者といえば、クミコさん。シャンソン人生に欠かせないのはあの名曲──。元々はシャンソンとは縁