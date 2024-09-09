イタリアで開催された「第81回ベネチア国際映画祭」の授賞式が現地時間7日に行われた。最も権威ある金獅子賞は、スペインのペドロ・アルモドバル監督の『The Room Next Door（原題）』が受賞した。連続受賞の行方が注目されていた「ジョーカー２」の受賞はならなかった。Amazon Original映画『 Broken Rage』場面写真『The Room Next Door』は、がんに侵され安楽死を望む女性が人生の最期を迎える前に親友の女性との交流を深め