自民党を離党した広瀬めぐみ氏の辞職に伴う補欠選挙に、立憲民主党は木戸口英司元参議院議員（61）を擁立することを決めました。すでに無所属の新人1人が出馬を表明しているため、選挙戦になる見通しです。一方、自民党岩手県連は候補者の擁立を断念しています。（「グッド！モーニング」2024年9月9日放送分より）