仕事やプライベートで「なぜかうまくいく人」は、どんな言葉を使っているのか？実は賢い人ほど、相手から期待通りのリアクションを引きだす「ズルくてうまい言いまわし」を日頃から駆使している。どんな言葉を使えば物事がスムーズに進むのか？様々なシチュエーションごとに「ダメな言い方」「うまい言い方」を解説した、ひろゆき氏の新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』から、テクニックの一部を紹介しよう。