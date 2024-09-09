7日、新潟市秋葉区の田んぼ内で男性（67）が倒れているのが見つかりました。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察と消防によりますと、7日午前8時半ごろ、新潟市秋葉区覚路津の田んぼで男性が倒れているのを通りかかった人が発見し、119番通報をしました。男性は新潟市内の病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されたということです。男性には複数の骨折があり、死因は多発性外傷でした。倒れ