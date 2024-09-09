エティハド航空は、日本市場向けに公式LINEアカウント（@etihadjapan）を開設した。中東の航空会社として初めてLINEアカウントを開設するもので、東京のデジタルマーケティング会社であるCustom Mediaと提携し、日本の利用者にシームレスでパーソナライズされたサービスを提供するとしている。予約客は予約情報とフライト情報の更新に容易にアクセスできるようになるほか、目的地や機体を紹介する月替りn壁紙、セールやプロモーシ