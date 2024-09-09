■「一人勝ちの状況が変化するかもしれない」8月28日、注目のエヌビディアが5〜7月期の決算を発表した。それによると、売上高は前年同期比約2.2倍の300億4000万ドル（1ドル＝146円で約4兆3900億円）、純利益は2.7倍の165億9900万ドル（2兆4200億円）だった。決算の内容自体はきわめて好調といえる。ところが、決算発表後、一時、同社の株価は大きく下落した。その背景には、これまでの高い収益増加ペースが鈍化するとの懸念があっ