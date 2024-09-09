東京・蔵前の焼き立てカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ（クラマエカヌレ）」に、期間限定のランチメニューが新登場。9月10日（火）から、店舗2階の「KURAMAE CANNELÉ CAFE（クラマエカヌレカフェ）」にて数量限定で楽しめます。蔵前カヌレ、ブランド初のお食事メニュー「KURAMAE CANNELÉ」は2023年1月、東京・蔵前にオープンした焼き立てカヌレ専門店です。1階のテイクアウトカウンターでは、併設工房で焼き上げた『