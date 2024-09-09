野球離れが進んでいる。スポーツライターの広尾晃さんは「要因のひとつにデータ野球が完全に浸透していないことが挙げられる」という――。（第2回）※本稿は、広尾晃『データ・ボール』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gyro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro■「学ばない、変われない指導者」はどうすれば変わるのか高知大学准教授の中村哲也は、2023年に『体罰と日本野球――歴史からの