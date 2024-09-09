ドイツ・ベルリンで2024年9月6日から10日にかけて開催されているコンシューマーエレクトロニクスの見本市「IFA 2024」では、Microsoftが掲げるCopilot+ PCをサポートする最新モデルのPCが続々と発表されている。その動向を踏まえて、Microsoftは「IFA 2024 drives Copilot+ PC portfolio momentum」において、最新のCopilot+ PCのポートフォリオを公開した。IFA 2024 drives Copilot+ PC portfolio momentum｜Windows Experience B