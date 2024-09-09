国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のアンドルー・パーソンズ会長は８日、大会総括の記者会見に臨み、「パリ大会はあらゆる面で今後の大会の指標となるだろう」と語り、大きな成功だったとの認識を示した。車いすテニス女子シングルス決勝で上地結衣（三井住友銀行）がディーデ・デフロート（オランダ）を破ったことを挙げ、「強豪選手の敗退も多く、競技レベルの高さを示した」と評価した。戦禍が続く中での開催の意義につ