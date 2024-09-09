京成電鉄柴又駅前で上智大生殺害事件の情報提供を求めるチラシを配る警察官＝9日午前、東京都葛飾区東京都葛飾区で1996年、上智大4年の小林順子さん＝当時（21）＝が自宅で殺害、放火された事件は9日、未解決のまま発生から28年を迎えた。事件現場では、遺族や警視庁の捜査員が献花式を実施した。献花式の後には、近くの京成電鉄柴又駅前で亀有署員らが情報提供を求めチラシなどを配布。警察庁は9日、事件解決に結びつく有力情