９日午前の東京株式市場で、日経平均株価は一時１１００円超下落した。６日の米国株が大きく値下がりしたことを受けて、東京市場でも売りが先行している。６日に発表された米雇用統計は就業者数が市場予想を大きく下回り、景気後退懸念につながって、米株は売られた。