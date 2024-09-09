【ナイロビ共同】ナイジェリア西部ナイジャ州で8日、燃料輸送車とトラックが正面衝突して爆発が起き、救急当局によると、少なくとも48人が死亡した。欧米メディアが伝えた。同州当局によると、遺体は既に集団埋葬された。犠牲者がどの車両に乗っていたかは明らかではない。AP通信によると、ナイジェリアでは貨物輸送用の鉄道網が構築されていないため、幹線道路で事故が多発。2020年だけで燃料輸送車の衝突事故が1500件以上