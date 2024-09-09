[上海 ７日 ロイター] - 中国の王受文商務次官は７日、天津市で行われた米中貿易協議で、巨大な人口を抱える現代中国は米国にとって脅威ではなく機会だと語った。中国商務省が明らかにした。王氏とマリサ・ラーゴ米商務次官（国際通商担当）が共同議長を務める今回の協議は今年２回目の開催。７日の声明で中国側は、両国の経済界から提起された政策とビジネス上の問題について「専門的、合理的かつ現実的」な協議を行ったと説