現代日本で幸せに生きるにはどうすればいいのか。麗澤大学工学部教授の宗健さんは「『いい部屋ネット 街の住みここちランキング』の2019年から2024年の6年分の回答者、約90万名の個票データから男女の年齢別の主観的幸福度を集計した。その結果、中年の未婚男性の幸福度が非常に低いことがわかった」という――。写真＝iStock.com／Masafumi_Nakanishi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Masafumi_Nakanishi■幸福度は年齢