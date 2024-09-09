お笑いコンビ、カカロニ栗谷（35）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。連続ドラマ初出演作となった「降り積もれ孤独な死よ」（日本テレビ系）の主演俳優、成田凌（30）から掛けられたという言葉を明かした。同ドラマは講談社「マガジンポケット」で連載中の同名漫画を原作としたヒューマンサスペンス。栗谷は、13人の子どもの白骨死体が発見された通称「灰川邸事件」で生き残った子どもの1人、東優磨を演じた。同ドラマの最終回