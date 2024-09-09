[６日 ロイター] - ゴールドマン・サックスは、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の生産見通しを修正し、減産幅縮小が１２月から３カ月間行われると予想した。ＯＰＥＣプラスは５日、１０月から予定していた減産幅の縮小を延期することで合意した。原油価格が９カ月ぶり安値を付けたことを受けた対応で、必要に応じて減産幅縮小をさらに延期、もしくは撤回する可能性があるとし