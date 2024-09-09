［東京９日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比５８５円６５銭安の３万５８０５円８２銭と、続落してスタートした。週末６日の米国株式市場で主要３指数がともに下落し、ナスダック総合は２．５０％超安、フィラデルフィア半導体指数は４．５％安となったことなどが嫌気されている。この日発表された米８月雇用統計で労働市場の減速が続いていることが示された。足元は９００円超安の３万５４０