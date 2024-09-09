第2打席に中前打も…直後に牽制死で47盗塁目はお預け【MLB】ドジャース 4ー0 ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦の第2打席に中前打を放った。しかし直後に牽制死。47盗塁目はお預けとなったが、敵軍メディアからは“忠告”が起きた。大谷は3回2死から内角高めのスライダーを中前へ運んだ。これでシーズン161安打となり、2022年の160