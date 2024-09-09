【モデルプレス＝2024/09/09】女優の吉高由里子が主演を務めるNHK大河ドラマ「光る君へ」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第34話が8日に放送された。吉高演じるまひろが「源氏物語」の人気ストーリー「若紫」を執筆するシーンが反響を集めている。＜※ネタバレあり＞【写真】吉高由里子＆柄本佑、大河「光る君へ」で攻めの濃厚キス＆ラブシーン◆吉高由里子主演