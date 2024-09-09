娘が胃腸炎になってしまったというニシカタさん。「おなかが痛いのでトイレに行く」という娘を連れて、3回目のトイレへ。娘を励ましながら、「水分はしっかりとらせよう、明日の朝ご飯は素うどんにしよう」など頭で考えていたところ、「ママ」と娘からの呼びかけが。そしてそこで娘から衝撃の言葉をかけられます。『深夜、トイレにて』をごらんください。 ＠Ameba ＠Ameba ＠Ameba ＠Ameba