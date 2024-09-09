ナターシャ・アナニアシビリが8日（日）、健康美ボディで魅了するブルマショットを公開した。【別カット】ナターシャ・アナニアシビリのエルフコスプレ姿ジョージア出身コスプレイヤーのナターシャ・アナニアシビリ。ナターシャは8日、「ブルマ人生で初めてはいた(笑)」とXを更新。初のブルマを着用した美しすぎる振り向きショットを公開した。投稿には「これは良い」「魅力的なヒップです」「お似合いです」「最高です」などのコ