女性同士の世界には、ドラマの世界にしかいなさそうなおかしな人がリアルに存在するのがすごいところ。東野ゆきさん（仮名・38歳）は、幼稚園の保護者会で、娘と同じクラスのママと友人に。これが恐怖体験に繋がるとは……。◆出会いは、いわゆる普通のママ友だった「とても感じの良いママで、あまり知り合いがいないわたしにも、とても親切にしてくれました。子ども同士も仲が良いので、休日、一緒に子連れで出かけたりと楽しい日