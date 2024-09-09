◆高校野球◇秋季宮城県大会中部地区予選▽代表決定戦仙台一２−１仙台二（８日・宮城広瀬）代表決定戦で仙台一が仙台二との伝統校対決を２―１で制して最後の県切符を手にした。先発したエース・及川啓史郎（２年）が７安打を浴びながらも１失点で完投し、勝利を呼び込んだ。決勝では東北が東北学院に８―３で勝利した。仙台一のエース・及川が投げた１３９球目は鋭い打球になった。９回１死一塁で「抜けたと思った」当た