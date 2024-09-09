「かわいい」は、進化する。食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、食トレンド、スーパーマーケットやスタバ、ダイエットフード、食育などの情報を“食の専門家”として日々発信しています。300円を切り口として日常生活における「ちょっと幸せ」を提案する雑貨専門店と言えば、「3COINS（スリーコインズ／通称スリコ）」。スリコを運営するパルグループホールディングスの2024年2月期の連