このお話は緊張症と場面緘黙があり、人前では固まってしまう太郎くんが4年生の時の授業参観でのエピソードを描いたものです。二分の一成人式が行なわれ「20歳の自分」というテーマでクラスメートや父母の前でみんなと同じように発表をすることになった太郎くん。固まることは覚悟していたまゆん(@mayun4311)さんでしたが、いざ太郎くんのこわばった顔を見るのは想像していた以上につらいものがありました。『二