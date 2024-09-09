その装着場所、違法…？スマホホルダーの設置に要注意！最近では、カーナビの代わりにスマホをスマホホルダーに設置して地図アプリを使っている、という人も多いでしょう。そのため利用者も多いスマホホルダーですが、もしかしたら、設置場所次第では違法になるかもしれません。便利な「スマホホルダー」も場所によっては違反になる？現代のカーライフでは、スマホは切り離せない重要なアイテムです。【画像】「アウトォォ