自分のことをどのくらい誇りに感じているか、自尊心のことをプライドと言いますが、あなたは自分がどのくらいプライドの高い人間だと思いますか？実はプライドが高い人ほど、自分がプライドが高いという自覚をしていなかったりするものです。自覚がないと、鼻につくような言葉を発してしまったり、ちょっとしたことで怒ってしまったりすることもあるかもしれません。あなたのプライドの高さを探ってみましょう。図形が何に見えます