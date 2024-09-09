政府が今後、大幅に増やしていく方針の風力発電は、二酸化炭素や有害物質を排出しないクリーンエネルギーです。地上80メートルで行う巨大風車のメンテナンスをする技術者たちの命がけの仕事とは？後呂有紗キャスターが「ベタバリ！」しました。【バンキシャ！】＊＊＊後呂有紗キャスター「見えました。山の向こうに大きな風車が見えてきました」北海道稚内空港から車で10分。後呂キャスター「車一台がぎりぎり通れるくらいの山道