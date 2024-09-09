初の海外ゴルフ出張で、タイに行ってきました！ふだんの日本よりもひと足早く、日焼け止めや暑さ対策のフルセットを準備して海を渡ってきました。 タイSiam Country Club Bangkok 素晴らしいコースばかりで、写真も“絵になる”1枚が簡単に撮れました ５泊６日でゴルフ場は４コース（写真のコースは、サイアム･カントリークラブ･バンコク）を回りましたが、どのコースも違った