【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は8日、男子シングルス決勝が行われ、2万3000人超が詰めかけた客席には米人気歌手テイラー・スウィフト（Taylor Swift）さんら豪華なセレブの姿があった。スウィフトさんは恋人で米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）選手のトラビス・ケルシー（Travis Kelce）と一緒に観戦。他に米アカデミー賞俳優のマシュー・マコノヒー（Matthew McConaughey）さ