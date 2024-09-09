衆院議員や明石市長を務めた弁護士の泉房穂氏が9日、X（旧ツイッター）を更新。「子供の頃の“夢”が叶って本当に嬉しい」とつづった。泉氏は、10月4日からニッポン放送で始まる「泉房穂の情熱ラジオ」（金曜午後6時）でパーソナリティーに初挑戦する。初の冠番組になる。Xでは、「念願の『ラジオパーソナリティー』で、飛び上がりたいぐらい嬉しい。10月4日（金）スタートのニッポン放送で始まる『泉房穂の情熱ラジオ』。毎週金曜