世界3大映画祭の1つで、イタリアで8月28日から開催されていたベネチア国際映画祭が7日に最終日を迎え、最優秀賞となる金獅子賞にスペインのペドロ・アルモンドバル監督の「ザ・ルーム・ネクスト・ドア」が選ばれた。米女優ジュリアン・ムーア（63）とティルダ・スウィフト（63）が主演した同作は、深刻ながんを患い安楽死を望む女性が、人生の最期を前に旧友と交流を深める様を描いた作品で、米ピープル誌によると上映後に17分間に