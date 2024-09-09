クロアチア代表のズラトコ・ダリッチ監督が主将MFルカ・モドリッチを称賛した。クロアチアは8日にUEFAネーションズリーグ(UNL)・リーグ・Aグループ1第2節でポーランド代表と対戦し、1-0で勝利。0-0の52分にモドリッチが直接FKで決勝点をマークした。ポルトガル代表との初戦で敗れての今節を白星で飾り、今大会初勝利のダリッチ監督は翌日9日が誕生日のモドリッチに触れつつ、こう振り返っている。『UEFA.com』が伝えた。「重要な試