福岡管区気象台は9日午前5時、福岡県では同日、気温が著しく高くなって熱中症による人の健康被害が生ずるおそれがあるとして、警戒を呼びかけた。室内でもエアコンでより涼しい環境にして過ごすなど熱中症予防のための行動を呼びかけた。同日の同県内予想最高気温は久留米で37℃、福岡、八幡35℃、飯塚34℃となっている。同日予測される日最高暑さ指数（WBGT）は宗像30、八幡31、行橋31、飯塚31、前原31、福岡33、太宰府30、添田