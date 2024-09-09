【MLB】ドジャース 4−0 ガーディアンズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷の“記念ボード直撃弾”に審判も困惑ドジャースの大谷翔平投手がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で自己最多タイとなる46号ソロを放った。打球がポール際に飛んでいったこともあり、審判団が困惑気味に協議、試合が一時中断する場面があった。1-0とドジャースが1点リードの5回、1死走者なしの場面で大