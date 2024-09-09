【AFP＝時事】イスラエル占領下のパレスチナ自治区ヨルダン川西岸（West Bank）とヨルダン川の境界にあるキング・フセイン橋（King Hussein Bridge、別名アレンビー橋、Allenby Bridge）検問所付近で8日、トラックを運転していた男がイスラエル治安部隊に向けて発砲し、イスラエル人の警備員3人が死亡した。同国軍が発表した。男はその場で射殺されたという。イスラエル軍は、「ヨルダン側」からトラックに乗って来た「テロリス