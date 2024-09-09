平壌で行われた北朝鮮建国76年の祝賀集会＝8日（共同）【北京共同】北朝鮮は9日、建国76年を迎えた。北朝鮮メディアは同日、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が金正恩朝鮮労働党総書記に祝電を送ったと報じた。首都平壌では8日に祝賀集会が開かれ、金徳訓首相が演説した。金正恩氏は出席せず、動静が報じられなかった。習氏は今年の中朝国交樹立75年に言及し「戦略的に意思疎通を深め協力を強化する」と強調。プ