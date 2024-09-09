アメリカ軍の普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市の市長選が8日に投開票され、名護市辺野古への移設を容認する元市長の佐喜真淳さん（60）が当選しました。基地問題で政府と対立する玉城デニー知事ら「オール沖縄」の勢力が推した新人は及びませんでした。玉城知事にとっては、6月の県議選で与党勢力が過半数に届かなかったことに続く手痛い敗北です。（「グッド！モーニング」2024年9月9日放送分より）