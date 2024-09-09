[カイロ ８日 ロイター] - シリアの国営メディアは、イスラエル軍が８日遅く、ハマ県を攻撃し、少なくとも４人の民間人が死亡、１３人が負傷したと伝えた。地元の情報筋によると、同県ミシャフ近郊にある化学兵器製造のための主要な軍事研究センターが数回攻撃されたという。このセンターには、兵器製造に携わるイラン人軍事専門家チームがいるとみられている。シリア国営メディアはまた、攻撃で２件の火災が発生し、消防隊が